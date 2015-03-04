Суд перенес рассмотрение дела экс-мэра Славянска Штепы на конец марта

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня принял Червонозаводской районный суд Харькова после заслушивания обвинительного акта и изучения вопроса объема и перечня доказательств, которые будут исследоваться во время судебных заседаний.

«Коллегия судей, посоветовавшись на месте, постановила удовлетворить ходатайство прокурора и объявить в судебном заседании перерыв до 30 марта до 12.30 для предоставления прокуратуре времени для определения объема доказательств», - сказал судья.

Перед этим адвокат экс-мэра Вячеслав Дейниченко заметил, что ввиду того, что Штепа не признает себя виновной, сначала должны быть заслушаны свидетели и изучены материалы стороны обвинения.

По его убеждению, прокуратура имела достаточно времени, чтобы подготовить перечень доказательств, которые необходимо исследовать. «Я считаю, что сторона обвинения просто затягивает время, поэтому сторона защиты с этим категорически не согласна», - заявил Дейниченко.

Штепа отметила, что она - «один из немногих мэров, которая отказалась работать на «ополченцев». Экс-мэр заявила, что делала все, чтобы освобождать пленные. Штепа отметила, что она 81 день (с 16 апреля по 5 июля) сама была в плену, а с 13 апреля уже находилась в СИЗО. По ее словам, это доказывает, что она не может быть виновна в тех преступлениях, которые ей инкриминируют.

«Я также уверена, что за 8 месяцев можно было бы уже определиться, в чем меня обвиняют. Придумать статьи в течение трех часов они смогли, теперь они не знают, какие обвинения. Сколько можно меня держать в СИЗО за то, что я не делала?», - спросила Штепа.

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Пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Вита Дубовик сказала, что до 30 марта представители государственного обвинения конкретизируют объем материалов, которые будут озвучены в судебном заседании.

«Поскольку дело резонансное и вызывает очень много внимания, мы посчитали нужным в судебном заседании собрать все собранные прокуратурой доказательства во время досудебного расследования, а это 8 томов. Однако суд решил, что нужно конкретизироваться и определить именно тот объем доказательств, который необходим для подтверждения обвинения», - сказала Дубовик.

Справка УНИАН. Штепу задержали в июле 2014 года. 8 октября ей было объявлено окончательное подозрение в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации).

Экс-мэр обвиняется в призывах к изменению границ Украины, содействии проведению псевдореферендума об отделении Донецкой области от Украины, создании условий для деятельности террористических групп и организаций.

31 октября прокуратура передала обвинительный акт в Червонозаводской райсуд Харькова.