Порошенко проводит встречу с премьер-министром Италии
14:01, 04 марта 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко проводит встречу с председателем Совета министров Итальянской Республики Маттео Ренци, который находится с рабочим визитом в Украине.
REUTERS
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
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Ожидается, что после переговоров Порошенко и Ренци встретятся с представителями средств массовой информации.
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