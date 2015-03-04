Порошенко проводит встречу с премьер-министром Италии

Президент Украины Петр Порошенко проводит встречу с председателем Совета министров Итальянской Республики Маттео Ренци, который находится с рабочим визитом в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Читайте такжеОбама и лидеры ЕС завершили переговоры по Украине Ожидается, что после переговоров Порошенко и Ренци встретятся с представителями средств массовой информации.

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