Судья Царевич считает, что Печерский суд зря обвиняют в коррупции

Об этом она сказала в интервью телеканалу "1+1", пишет Lb.ua.

"Как по мне, это миф (о том, что Печерский суд коррумпирован)",- сказала Царевич и добавила, что она не согласна с такими утверждениями и не воспринимает их.

"Судебное заседание - это соревнование двух сторон. Никогда не бывают две стороны удовлетворены", - сказала она.

Как сообщает ТСН, Царевич сама предложила журналистам интервью. В офис телеканала судья приехала с группой поддержки - мамой и близким другом.

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"Этому ребенку не было кому помочь. Она своими знаниями, своим умом достигла всего", - говорит мама судьи, утирая слезы.

Судья Царевич вела дела Юлии Тимошенко и Юрия Луценко, также рассматривала дела автомайдановцев.

По словам судьи, на нее никогда никто не влиял. Впервые давление ощутила во время рассмотрения дела экс-регионала Александра Ефремова. Но об этом она готова говорить только с генпрокурором Виктором Шокиным.

Напомним, накануне стало известно, что председатель Верховного суда Ярослав Романюк дал согласие на на арест трех судей, которые вели громкие дела во времена режима Виктора Януковича. В частности, речь идет об Оксане Царевич, Сергее Вовке и Максиме Кицюке.