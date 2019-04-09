ВР продолжает рассмотрение законопроекта о государственном языке (онлайн-трансляция)

Народные депутаты уже рассмотрели 1300 из 2082 поправок, поданных к проекту закона.

Верховная Рада продолжает рассматривать законопроект о функционировании украинского языка как государственного.

Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время депутаты рассмотрели 1300 из 2082 поправок, поданных к проекту закона.

Во время обсуждения в сессионном зале находятся около 150 народных депутатов. Многие из них переговариваются между собой, ходят по залу.

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В основном рассматриваются поправки, на которых настаивают депутаты из фракции «Оппозиционный блок».

Законопроект о языке является сегодня единственным вопросом повестки дня, поскольку, как известно, пока депутаты не завершили рассмотрение одного вопроса, они не могут начинать рассмотрение другого.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада с 28 февраля рассматривает во втором чтении проекта закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" (№ 5670-д). К законопроекту подано более 2 тыс. поправок.