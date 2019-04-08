"Народный фронт" требует от кандидатов в президенты и политических сил ответственности – Бурбак (видео)

Выборы президента - это не игра и не шоу, подчеркнул Бурбак.

"Народный фронт" требует от кандидатов в президенты и политических сил не раскручивать маховик ненависти.

Об этом во время Согласительного совета заявил руководитель фракции Максим Бурбак.

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"Сейчас необходимо избежать дестабилизации, которая может иметь разрушительные последствия для нашей страны. Поэтому "Народный фронт" требует от кандидатов и политических сил ответственности", - подчеркнул он.

"Во-первых, прекратите раскручивать маховик ненависти. Уважайте выбор граждан - даже если этот выбор эмоциональный и протестный. Во-вторых, требуем от обоих кандидатов серьезности и содержательной дискуссии. Выборы Президента - это не игра и не шоу. Держитесь рамок приличия. Популизм – это инструмент гибридной войны против Украины", - подчеркнул Максим Бурбак.

Он также заявил о недопустимости блокирования работы парламента и призвал народных депутатов возвращаться к работе.

"Не дестабилизируйте страну бездействием парламента. "Народный фронт" требует от депутатов оставить выборы, не отвлекаться на популизм и приступить к работе", - сказал руководитель фракции НФ.