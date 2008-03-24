Семенюк прикрылась от Тимошенко указом Ющенко

Антимонопольный комитет Украины подтвердил, что стратегически важные предприятия из списка объектов для приватизации в этом году занимают монопольное положение на соответствующих рынках.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда госимущества Украины.

Согласно сообщению, речь идет о предприятиях энергетики (ОАО "Львовоблэнерго", "ЭК "Одессаоблэнерго", "Полтаваоблэнерго", "Прикарпатьеоблэнерго", "Сумыоблэнерго", "ЭК "Черниговоблэнерго"), а также об "ОАО "Одесский припортовый завод", ОАО "Укртелеком" и ОАО "Турбоатом".

Фонд считает, что позиция АМК может стать основанием для приостановки приватизации указанных компаний в соответствии с выполнением решений СНБО и соответствующего указа Президента Украины.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины 18 марта заявил, что обратился с письмом к Антимонопольному комитету с просьбой дать заключение относительно возможной монополизации соответствующих рынков товаров в случае приватизации предприятий, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства и включены в перечень предприятий, подлежащих приватизации или подготовке к приватизации в 2008 году.

Как отметила председатель Фонда Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, это письмо направлено во исполнение Указа Президента Украины №200 от 6 марта т.г., которым введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 февраля 2008 года, касающееся обеспечения национальных интересов и национальной безопасности в сфере приватизации в стране.

По словам В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, «в решении СНБО четко отмечено - “не допускать к утверждению Государственной программы приватизации предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, если это будет иметь последствием монополизацию соответствующего рынка товаров».

При этом она подчеркнула, что выводы Антимонопольного комитета должны стать основанием для приостановки приватизации вышеупомянутых предприятий во исполнение решений СНБО и соответствующего указа Президента.

“Фонд в ближайшее время примет соответствующие решения с учетом выводов Антимонопольного комитета», - сказала глава ФГИУ.

«В списках на приватизацию достаточно объектов, которые имеют стратегическое значение для государства, в том числе Одесский припортовый завод, "Укртелеком", предприятия энергетики, химической отрасли и другие. И прежде чем продавать эти предприятия, мы должны ответить на вопросы о возможной монополизации рынков, справедливо поставленные Президентом и Советом национальной безопасности. Вывод, который мы ожидаем от Антимонопольного комитета, должен стать определяющим фактором относительно приватизации этих объектов», - отметила В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.