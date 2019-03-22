Хакеры рассылали письма от имени Авакова - полиция

Почта, с которой осуществлялась рассылка фейковых писем, была создана 21 марта на территории Российской Федерации.

Национальной полиции заявили, что хакеры рассылали письма от имени министра внутренних дел Арсена Авакова, в которых содержались указания о действиях полицейских во время выборов в пользу одного из кандидатов в президенты.

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Как сообщила пресс-служба Нацполиции, электронный почтовый ящик, с которого осуществлялась рассылка фейковых писем, был создан 21 марта на территории России.

В полиции отметили, что злоумышленники использовали средства анонимизации для предотвращения их идентификации.

"В фейковых письмах сотрудников полиции призвали во время охраны общественного порядка в день выборов совершать действия в пользу одного из кандидатов в президенты и уделить "особое внимание" нарушениям законодательства со стороны членов избирательных комиссий и наблюдателей от конкурента этого кандидата", - говорится в сообщении.