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Одесский сайт отключили в Facebook после фейковых жалоб

16:26, 20 марта 2019
Политика
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«Думскую» отключили в Facebook / скриншот

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"Дорогие друзья! После ничем не обоснованных жалоб неизвестных, которые используют фейковые мейлы, «Фейсбук» удалил страницу «Думской», не дав нам даже возможности доказать свою правоту", - говорится в сообщении.

Одновременно появилась фейковая страница, созданная, очевидно, злоумышленниками. Отмечается, что на сегодняшний день в Facebook действует только одна официальная страница "Думская ТВ".

"У нас есть две версии: или это связано с выборами, или это происки сектантов «тамплиера» Олега Мальцева, которые ранее неоднократно угрожали нашим сотрудникам", - пишет издание.

Как сообщал УНИАН, ранее на Youtube заблокировали страницу Зеленского. Спустя несколько часов канал возобновил свою работу.

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Теги: #сайт#Facebook#соцсети