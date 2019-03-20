Одесский сайт отключили в Facebook после фейковых жалоб

Одновременно появилась фейковая страница сайта "Думская", созданная, очевидно, злоумышленниками.

Официальную страницу одесского издания "Думская" удалил Facebook после жалоб. Об этом говорится на сайте издания.

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"Дорогие друзья! После ничем не обоснованных жалоб неизвестных, которые используют фейковые мейлы, «Фейсбук» удалил страницу «Думской», не дав нам даже возможности доказать свою правоту", - говорится в сообщении.

Одновременно появилась фейковая страница, созданная, очевидно, злоумышленниками. Отмечается, что на сегодняшний день в Facebook действует только одна официальная страница "Думская ТВ".

"У нас есть две версии: или это связано с выборами, или это происки сектантов «тамплиера» Олега Мальцева, которые ранее неоднократно угрожали нашим сотрудникам", - пишет издание.

Как сообщал УНИАН, ранее на Youtube заблокировали страницу Зеленского. Спустя несколько часов канал возобновил свою работу.