Гройсман после "визита" Ляшко на заседание Кабмина: "открыли мне Америку, бл***" (видео)

Гройсман эмоционально прокомментировал перепалку с Ляшко.

Премьер-министр Владимир Гройсман после скандального визита на заседание правительства фракции Радикальной партии распорядился помочь пожилой женщине, о которой упомянул глава радикалов Олег Ляшко.

Гройсман попросил об этом во время обсуждения идеи сделать заседания Кабмина закрытыми на период избирательной кампании, пишет "Цензор.НЕТ" и публикует видео.

"Мне пишут, что они взяли бабушку пожилую. Она еле-еле сюда дошла. Кстати, посмотрите за бабулей там. Может домой отвезите, чем помочь посмотрите... Жаль, что людей простых используют... Я что не знаю, что есть много людей нуждающихся в улучшении условий жизни? Открыли мне Америку, бл...", - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 марта, лидер Радикальной партии Олег Ляшко вместе с группой народных депутатов прервал заседание Кабинета министров, требуя не продлевать контракт с главой правления национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым.

"На каком основании вы продлеваете контракт с Коболевым? Вы для чего продлеваете контракт?", - спрашивал Ляшко у Гройсмана. После непродолжительной перепалки премьер дал Ляшко слово для выступления. Председатель Радикальной партии предложил не продлевать контракт с Коболевым, а также отменить решение о повышении цен на газ для населения.