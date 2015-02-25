Amnesty International: Украина должна ратифицировать Римский статут

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кривошеев сказал на пресс-конференции, посвященной годовому докладу Amnesty International 2014/2015 относительно состояния прав человека в Украине и мире.

Кривошеев отметил, что юрисдикция Международного уголовного суда должна распространяться на события в Украине.

"Но не в виде выборочных мероприятий и избирательного правосудия. Решение очень простое - Украина должна ратифицировать Римский статут и принять решение относительно того, чтобы юрисдикция Международного уголовного суда касалась всего периода с момента создания этого органа", - сказал он.

Читайте такжеAmnesty International заявила, что Совбезу ООН необходимо отказаться от права ветоБез принятия таких мер отдельными государствами и мировым сообществом, считает Кривошеев, "последствия будут еще более плачевными". "Будет продолжаться угроза урезания наших с вами прав и свобод. Это недопустимо", - добавил он.