Порошенко уволил заместителя командующего Нацгвардии
18:08, 18 марта 2019Политика
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Бондарь стал заместителем командующего Национальной гвардии Украины 7 июня 2017 года.
Порошенко уволил Бондаря с должности заместителя командующего Нацгвардии / фото president.gov.ua
Президент Украины Петр Порошенко уволил Валерия Бондаря с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины.
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Соответствующий указ № 81/2019 от 18 марта размещен на сайте главы государства.
«Уволить Бондаря Валерия Ивановича с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины и зачислить его в распоряжение командующего Национальной гвардии Украины», - говорится в документе.
Как сообщал УНИАН, Бондарь был назначен заместителем командующего Национальной гвардии Украины 7 июня 2017 года. До этого он занимал должность начальника штаба Главного управления Национальной гвардии.
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