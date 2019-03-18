Порошенко уволил заместителя командующего Нацгвардии

Бондарь стал заместителем командующего Национальной гвардии Украины 7 июня 2017 года.

Президент Украины Петр Порошенко уволил Валерия Бондаря с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины.

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Соответствующий указ № 81/2019 от 18 марта размещен на сайте главы государства.

«Уволить Бондаря Валерия Ивановича с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины и зачислить его в распоряжение командующего Национальной гвардии Украины», - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, Бондарь был назначен заместителем командующего Национальной гвардии Украины 7 июня 2017 года. До этого он занимал должность начальника штаба Главного управления Национальной гвардии.