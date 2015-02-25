Украина и ЕС не договорились о проведении "раннего" саммита

Об этом говорится в публичном отчете Кабинета министров о выполнении Соглашения об ассоциации, передает "ЕвроПравда".

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В плановом графике выполнения соглашения указано, что ведется подготовка к проведению двустороннего саммита "во II квартале 2015 года". Предполагаемый месяц проведения саммита в документе уточняется.

Между тем ранее руководство страны неоднократно заявляло, что саммит пройдет в начале года. В частности, пресс-служба президента Петра Порошенко в декабре 2014 года сообщала, что саммит "состоится в январе-феврале".

Впоследствии выяснилось, что Киеву и Брюсселю не удается договориться о содержательном наполнении саммита, после чего Министерство иностранных дел объявило, что дата встречи пока не определена.

Как известно, руководство ЕС настаивает на безотлагательном проведении реформ в Украине и не удовлетворено текущим прогрессом в этой сфере.