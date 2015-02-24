Чечетов намекнул, кто за него внес залог

Залог в 5 миллионов гривен нашолся, говорится в сюжете ТСН.

Как сообщил Чечетов, неподъемную сумму собрали друзья. Сколько людей складывались, чтобы выкупить экс-парламентского дирижера фракции регионалов, остается тайной. Он об этом молчит. Не назвал и дружеских имен. Лишь намекнул, что среди них есть коллеги по партии.

Высказав свое мнение представителям СМИ, бывший рупор регионалов направился домой. Одетый в экзотический ансамбль из спортивных брюк, деловых ботинок, пуховика и меховой шапки, Чечетов под прицелами телекамер уселся на переднее сиденье "Mitsubishi Lancer".

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Впрочем, путешествие в бюджетном авто длилась недолго. Через три километра машина остановилась, Чечетов вышел и пересел на пассажирское сидение другой иномарки. Домой он доехал в "BMW X-6" стоимостью в 3,5 миллиона гривен.

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура сообщила Чечетову о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.

Подозрение объявлено в рамках уголовного производства по факту организации и проведения 16 января 2014 года голосования в Верховной Раде Украины за "диктаторские законы".