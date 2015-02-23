Der Spiegel: революция с ошибками

В статье Бенджамина Биддера под названием «Революция с ошибками», опубликованной на сайте немецкого издания Der Spiegel. пишется о том, что просьба: не думать о «Бинго», когда в этой статье речь идет о теории игр. Думайте об английском слове «игра», как в «Большой игре». Это название борьбы между царской Россией и Британской империей за господство в Центральной Азии.

Теория игр анализирует, как ведут себя противники в конфликтных ситуациях, как в шахматной игре. Когда сторона А делает ход, как будет реагировать сторона В? Когда А делает ошибку, как ее разобьют? Теория игр процветала во времена холодной войны. Запад хотел ее использовать для имитации поведения Советов. Это бесчувственное искусство холодного расчета.

Ее совсем недавно осудили как бездушную дисциплину неолибералов и сторонников холодной войны. Но базовые знания теории игр не помешали бы в украинском кризисе. В конце концов, на стороне Владимира Путина есть человек, по которому сложно судить, хочет ли он спровоцировать новую холодную войну, или считает старую еще не завершенной.

Революция на Майдане была отправной точкой в ​​войне. Ее в Украину принесла Россия. При анализе становятся видны ошибки и просчеты Киева и Запада. Они сыграли на руку российской агрессии. Кризис – это также результат недальновидности и губительной наивности.

Ошибки Запада

Начальной точкой кризиса был провал Соглашения об ассоциации с ЕС в ноябре 2013 года. Поскольку президент Украины Виктор Янукович хотел найти противовес российскому влиянию, он интенсивно «заигрывал» с Брюсселем. Три года. В конце договор провалился также потому, что ЕС не признавал сущности Виктора Януковича. Или не хотел ее видеть.

Янукович использовал свое пребывание на должности президента, чтобы набить деньгами карманы друзей и семьи. От реформ он отказался. Сын Александр Янукович стал одним из самых богатых «бизнесменов» в стране. Юлия Тимошенко сидела в тюрьме, не из-за ее преступлений, а потому, что она была соперником и личным врагом.

В 2015 году предстояли выборы, но казна была пустой, экономика на грани, рейтинг Януковича отрицательный. Президент боролся за свое политическое выживание. Он любезничал и с ЕС, и с Кремлем. Европа настаивала на освобождении Тимошенко, призывала к реформированию в обмен на европейскую призрачную перспективу. Кремль предложил деньги, 15 миллиардов долларов. Янукович выбрал деньги. И это не удивительно.

Якобы «фашистский путч»

Но переговоры с ЕС пробудили надежду среди населения. Разочарование вылилось в Майдан. Министр иностранных дел и высокопоставленные дипломаты с Запада бросились выражать свою солидарность с демонстрантами. Таким образом, они предоставили необходимый России повод для пропаганды якобы организованного из-за рубежа переворота.

«Слава Украине», - гремело на Майдане. «Слава Украине» - это был также клич боевых единиц украинских националистов, сотрудничавших когда-то с нацистами во время Второй мировой войны.

Для пропаганды Кремля это стало находкой. Было известно, что этот лозунг для многих людей в России - справедливо или ошибочно – является красным флагом, а также для многих в Крыму и на востоке Украины. Российские каналы с самого начала рассказывали о якобы «фашистском перевороте». При этом на Майдане «Слава Украине» скандировали те, кто гораздо лучше говорит по-русски, чем по-украински. Решающим для эффекта было не то, что имелось в виду в этом лозунге. А то, как его понимали.

Нападение на русский язык?

Майдан только выиграл, и парламент в Киеве решил ограничить статус русского языка в Украине. Россия истолковала это как «нарушение прав россиян», и позже из этого появились высказывания о «геноциде русского народа». Президент Украины позже наложил вето. Даже премьер-министр Арсений Яценюк настаивал на телевидении: никто не выступает против русского языка, даже его собственная жена говорит на нем в повседневной жизни. Это было в апреле, когда Крым уже был потерян.

Премьер-министр мог бы сделать больше, чтобы его послание было более доступным: Он начал речь на украинском языке. Прежде чем он перешел на русский язык, в Донецке и Луганске многие уже выключили телевизоры.

Год назад, на Майдане прогремели выстрелы. Там, где погибли демонстранты, белые уличные фонари заклеены красной фольгой и излучают призрачный свет. Речь идет не о перераспределении ответственности за войну. Майдан был - в этом нет никаких сомнений - восстанием бравого народа против клептократа Виктора Януковича. Речь идет о том, чтобы учиться на ошибках прошлого. В Кремле сидит все тот же человек. Он холодный и расчетливый.

Чтобы стабилизировать Украину, Киеву и Европе необходимо время. Ассоциация с ЕС и бунт против воровского режима Януковича имели благие намерения. Но это не спасло ни ЕС, ни Украину от серьезных ошибок. Они очень редко действовали дальновидно. Кто хочет успешно сорвать планы Москвы, должен сначала их трезво проанализировать.