Лубкивский: За терактом в Харькове стоит Россия
23:00, 22 февраля 2015Политика
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След совершенного теракта в Харькове в ходе мирного марша ведет в российский Белгород
Лубкивский заявил, что за терактом в Харькове стоит Россия / Joinfo.ua
Об этом сообщил советник главы СБУ Маркиян Лубкивский в эфире "Подробностей".
"Задержали четыре человека. След ведет в Белгород, в Россию. Этот теракт готовился заранее. "Шмель" и инструкции получили из России", - сказал Лубкивский.
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Также, советник главы СБУ рассказал о теракте, который готовился в Одессе. "Еще один теракт спецслужбам удалось предотвратить в Одессе. Он был запланирован аналогично тому, который совершили в Харькове", - сказал он.
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