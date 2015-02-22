Лубкивский: За терактом в Харькове стоит Россия

Об этом сообщил советник главы СБУ Маркиян Лубкивский в эфире "Подробностей".

"Задержали четыре человека. След ведет в Белгород, в Россию. Этот теракт готовился заранее. "Шмель" и инструкции получили из России", - сказал Лубкивский.

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Также, советник главы СБУ рассказал о теракте, который готовился в Одессе. "Еще один теракт спецслужбам удалось предотвратить в Одессе. Он был запланирован аналогично тому, который совершили в Харькове", - сказал он.