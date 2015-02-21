МИД: Дебальцево не может быть внутренней территорией формирований "ДНР" или "ЛНР"
В Министерстве иностранных дел заявляют, что Дебальцево не может быть внутренней территорией формирований "ДНР" или "ЛНР".
Об этом "Украинской правде"
заявил представитель МИД Евгений Перебийнис, комментируя заявления представителя России в Совместном центре по контролю за прекращением огня на Донбассе Александра Ленцова.
"Могу сказать, что никаких внутренних территорий, тем более "ДНР" или "ЛНР" не существует. Существуют территории, захваченные бандформированиями и российскими войсками", - заявил он.
Читайте такжеРоссийские СМИ признали, что в захвате Дебальцево принимали участие профессиональные военные РФ
"В связи с этим хотел бы напомнить, что отвод тяжелых вооружений от линии столкновения совсем не означает контроль некоторых бандформирований над теми или другими территориями", - отметил Перебийнис.
"Хотел бы напомнить, что согласно комплексу мероприятий по организации минских договоренностей, подписанных 12 февраля, четко сказано, что при принятии закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской области будет принята линия, согласованная в Меморандуме от 19 сентября. Согласно этой линии, Дебальцево является территорией, которая контролируется правительством Украины", - подчеркнул Перебийнис.
Раньше представитель России Ленцов заявил, что Дебальцево, согласно согласованному плану отвода тяжелых вооружений является внутренней территорией "ЛНР" и "ДНР".