МИД: Дебальцево не может быть внутренней территорией формирований "ДНР" или "ЛНР"

Об этом "Украинской правде"

заявил представитель МИД Евгений Перебийнис, комментируя заявления представителя России в Совместном центре по контролю за прекращением огня на Донбассе Александра Ленцова.

"Могу сказать, что никаких внутренних территорий, тем более "ДНР" или "ЛНР" не существует. Существуют территории, захваченные бандформированиями и российскими войсками", - заявил он.

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"В связи с этим хотел бы напомнить, что отвод тяжелых вооружений от линии столкновения совсем не означает контроль некоторых бандформирований над теми или другими территориями", - отметил Перебийнис.

"Хотел бы напомнить, что согласно комплексу мероприятий по организации минских договоренностей, подписанных 12 февраля, четко сказано, что при принятии закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской области будет принята линия, согласованная в Меморандуме от 19 сентября. Согласно этой линии, Дебальцево является территорией, которая контролируется правительством Украины", - подчеркнул Перебийнис.

Раньше представитель России Ленцов заявил, что Дебальцево, согласно согласованному плану отвода тяжелых вооружений является внутренней территорией "ЛНР" и "ДНР".