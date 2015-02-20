Меркель и Олланд пригрозили России новыми санкциями

Она уточнила, что новые санкции не являются самоцелью, но могут быть применены в случае нарушения минских соглашений. Канцлер добавила, что Европейский союз "может поднять вопрос о санкциях" в случае необходимости, пишет Росбалт.

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Президент Франции Франсуа Олланд, выступая на совместной с Меркель пресс-конференции в Париже, пообещал санкции той стране, которая нарушит Минские договоренности по урегулированию ситуации в Украине.

"Любая страна, которая нарушит Минские соглашения по Украине, столкнется с санкциями", — сказал Олланд, отвечая на вопрос журналистов.

16 февраля Евросоюз расширил санкции в отношении России в связи с ситуацией в Украине. Под санкции попали 19 физических и 9 юридических лиц. Санкции подразумевают замораживание активов и запрет на выдачу виз.