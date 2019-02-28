Законопроект Порошенко о незаконном обогащении не предотвратит закрытие дел против коррупционеров – эксперты (видео)

"Законопроект, который внес президент в парламент, содержит самую плохую редакцию этого преступления, даже хуже, чем при Януковиче", - считает глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин.

Эксперты считают, что президентский законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение, в котором статья Уголовного кодекса о незаконном обогащении, как пообещал президент Украины Петр Порошенко, будет выписана так, что «комар носа не подточит», не предотвратит закрытие дел против коррупционеров в связи с отменой Конституционным судом Украины статьи Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за незаконное обогащение.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Мирослав Продан, пока возглавлял налоговую, «нацарствовал» 89 миллионов гривень, вечный оппозиционер Ляшко вместе с женой, неизвестно на какие доходы, приобрел недвижимости на 20 миллионов, еще двое радикалов Андрей Лозовой и Игорь Мосийчук также неожиданно разбогатели, хотя имели скромные депутатские заработки. Все они, а еще - богатые прокуроры, судьи-миллионеры, которые могли в суде объяснить происхождение своих богатств, всего на полмиллиарда гривень, теперь в полной безопасности.

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Руководитель Антикоррупционного бюро официально признал, темное происхождение их состояний - больше не преступление.

«Вернуть это решение нельзя. Решение не обжалуется. И поэтому сегодня можно утвердительно сказать, что 5 лет потеряно. Сейчас мы имеем легализации капиталов, полученных незаконным путем. И исправить эту ситуацию сегодня невозможно. Потому что это деяния декриминализированы», - объясняет Артем Сытник.

«Эти дела мертвые. Более того, по решению КС, имущество, которое было приобретено чиновниками в незаконный способ после Майдана и войны, не сможет стать предметом этого преступления. Другими словами - всем все прощено», - добавляет председатель общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин.

Ошеломлены и международные партнеры, которые годами оказывали Украине финансовую и техническую помощь при главном условии - государство должно демонстрировать прогресс в борьбе с коррупцией.

«Должен признать, у нас есть причины беспокоиться из-за вчерашнего решения КС о незаконном обогащении и доказательной базы относительно этого. Конечно, надо еще детально проанализировать это решение. Человек, который обладает определенным достатком, должен быть способен доказать его происхождение. Это общепринятая международная практика», - заявляет Владис Домбровскис.

Последствия нарушения ключевого требования могут быть очень неприятными: от отмены безвиза до прекращения кредитования МВФ.

Министр иностранных дел заверяет, что до такой катастрофы не дойдет, но поволноваться есть о чем.

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«Нам срочно нужно найти железобетонное правовое решение, которое раз и навсегда урегулирует все вопросы. И не только на перспективу, но и не позволит свести на нет всю проведенную за эти годы антикоррупционную работу. Иначе – будем иметь серьезный кризис доверия в отношениях с нашими друзьями и партнерами. И на кону не просто безвизовый режим, а поддержка Украины», - заявляет Климкин.

Железобетонное решение вот-вот появится, уверяют в президента. Новый закон, который Порошенко только что подал как неотложный, все исправит, обещают в президентской фракции. Хотя и не могут объяснить, как именно. Однако этого оптимизма не разделяют ни в антикоррупционной прокуратуре, ни в экспертной среде.

«Законопроект, который внес президент в парламент, содержит самую плохую редакцию этого преступления, даже хуже, чем при Януковиче. Его законопроект не дает сделать самое важное - привлечь к ответственности чиновника только за то, что он имеет имущество, которое не могут объяснить. Президент делает такое привлечение невозможным из-за формулировки своих статей», - объясняет Шабунин.

Как сообщал УНИАН, 26 февраля Конституционный суд принял решение, которым признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение). В решении сказано, что статья 368-2 УК теряет силу со дня принятия судом этого решения.

Как заявил представитель суда, КС исходил из того, что эта статья обязывает гражданина доказывать, что ее состояние приобретено законным способом, а презумпция невиновности говорит о том, что доказывать вину гражданина является функцией государства.

27 февраля в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что из-за решения КС все производства в отношении коррупционеров будут закрыты.

Сегодня, 28 февраля, президент Петр Порошенко заявил, что подписал и поручил зарегистрировать в Верховной Раде как неотложный законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение. По его словам, в новом законопроекте статья Уголовного кодекса о незаконном обогащении будет выписана так, что «комар носа не подточит».