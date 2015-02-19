Дипломат: на Западе готовы к введению миротворцев в Украину

Об этом рассказал чрезвычайный и полномочный посол Украины и бывший заместитель министра иностранных дел Александр Чалый, передает "Новое время". "Сегодня нужно приложить максимум усилий, чтобы ввести миротворческий контингент. И мировое сообщество уже даже готово это сделать. Уже идут разговоры о том, кем бы могли быть эти миротворцы. Белорусы предложили (выступить в качестве миротворцев), возможно, казахи, возможно, грузины, возможно, поляки, - говорит Александр Чалый. - Да, это непросто, но этот вопрос нужно задавать. Если мы не хотим вводить миротворческий контингент, нужно серьезно усиливать мониторинговую миссию, и в этом направлении работа идет".

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Как пояснил дипломат, введение миротворческого контингента необходимо, чтобы как можно скорее развести тяжелое вооружение и устранить угрозу гибели мирного населения. После введения миротворцев конфликт на Донбассе следует на неопределенное время заморозить, сказал он.

Эту идею, по его словам, сегодня поддерживают дипломаты и политики и в Вашингтоне, и в Брюсселе и в Мюнхене, откуда он только что вернулся. Большинство западных аналитиков высказываются за то, чтобы как можно быстрее заморозить украинский конфликт и дать возможность стране на определенный период сконцентрироваться на социально-экономических перевоплощениях и реформах на континентальной части Украины.

"Я не боюсь, что конфликт будет заморожен. Наоборот, я считаю, чем скорее это произойдет и чем скорее мы справимся с ситуацией с помощью сил ОБСЕ или введения миротворческого контингента, тем скорее история даст нам шанс начать реформы", - говорит дипломат.