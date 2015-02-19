Безнаказанный Путин

«Мы обеспокоены», «Мы внимательно следим за ситуацией», «Мы призываем Россию повлиять на сепаратистов», «Россия заплатит высокую цену»… Уже почти год мы слышим эти словосочетания с уст высокопоставленных западных чиновников и политиков первого эшелона. Одно и тоже.

Честно – уже раздражает. Как можно призывать кремлевское *уйло к миру, если он не хочет мира?..

Как можно «следить за ситуацией», «быть обеспокоенным», если на Донбассе идет самая кровавая и ожесточенная война в Европе, пожалуй, со времен Второй мировой?

Тринадцать заседаний Совета безопасности ООН по Украине, огромное количество переговорных форматов – женевский, нормандский, берлинский, минский – а сотни современных российских танков, современных орудий залпового огня продолжают «утюжить» Донбасс.

Несчетное количество телефонных переговоров, а все без толку – россияне (заметьте, не донецкие сепаратисты) – как сносили города и села с лица земли, так и продолжают это делать.

Почему так? Ответ один – Путин все просчитал. И рибентропность Европы, и трусость Обамы.

При этом хозяин Белого дома и железный канцер Германии не прочь создать иллюзию у своего избирателя о решительности борьбы с Путиным.

Хотя выглядит это смешно и откровенно глупо. Обама вот уже месяц не может решиться на поставки оружия украинцам, которые отказались от ядерного арсенала, третьего по величине в мире, под гарантии безопасности от тех же США. Что же еще должно случиться, чтобы Америка начала выполнять обязанности, которая брала на себя при подписании Будапештского меморандума?

Неужели «русский мир» должен еще уничтожить Артемовск, Славянск и Мариуполь, чтобы в Белом доме зачесали репу? Или надо брать выше – Киев?..

Возможно, Обама добился впечатляющих экономических успехов: при нем экономика США действительно ожила. Но вот вряд ли стоит говорить, что он обыграл Путина. Что аннексировав Крым, кремлевский шизофреник проглотил наживку, что российская экономика с подачи постояльца Белого дома разорвана в клочья.

А чего стоит политика умиротворения ЕС? Особенно последние санкции против 19 граждан и 9 организаций… Да мы тут, в Украине, просто с облегчением вздохнули! А в Мариуполе после этой санкционной волны и вовсе пора замуровывать бомбоубежища…

Неужели в Европе серьезно считают, что Москва дрогнет, закроет границу и перестанет отправлять свои войска в Украину лишь потому, что двум депутатам Госдумы, одному замминистру и 16 сепаратистам заморозят на Западе банковские активы и запретят въезд в ЕС? Ну, зачем российскому бандиту «Мотороле» ехать в Европу? Ну, разве что, работы ради – убить кого-нибудь, например…

Похоже, ни Обама, ни Меркель, ни Олланд, ни Кэмерон (кстати, наиболее резкий из четверки) не понимают главного – почему Путин решил им дать оплеуху и выбрал для этого, к сожалению, именно Украину.

Войну на Донбассе одним выражением поддержки и обеспокоенности уже не остановить. Пусть Обама и Меркель говорят, что считают по-другому, - но ведь они и сами не могут предложить действенный дипломатический путь, заставить Россию вывести войска и закрыть границу.

Кстати, американский посол в Украине в Твиттере так и написал: что Путин может остановить кровопролитие в Донецке одним телефонным звонком сепаратистам.

…Но Владимир этого не делает. Разве это не удар по имиджу и авторитету ведущих мировых государств, чьи лидеры, скрепя сердце, даже посетили логово «последнего диктатора Европы» (как оказалось, не последнего), в попытках уладить маниакальное обострение шизофрении дипломатическим путем?

Многие в США уже понимают пагубность политики нынешней американской администрации. На волне критики Обамы республиканцы взяли большинство в конгрессе. На очереди – предстоящие президентские выборы 2016 года. К примеру, сын и брат экс-президентов Америки Джеб Буш рассматривает свое участие в этих выборах от Республиканской партии. И сейчас он жестко критикует политику Обамы.

"В рамках нынешней администрации, мы выглядим непоследовательными и нерешительными. Мы утратили доверие наших друзей. И, определенно, мы больше не вселяем страх в наших врагов", - цитирует Рейтер Буша-кандидата.

И это правда. Ведь не боится Путин ни США, ни НАТО. Российские самолеты с ядерным оружием бороздят мировые просторы вдоль границы Европы, а подводные лодки могут случайно заблудиться в водах Швеции. Такого даже Советский Союз себе не позволял.

Неудивительно, что в таких условиях Швеция и Финлядия решили создать совместные вооруженные силы по защите от России – не питая иллюзий на счет всяких НАТО.

Пожалуй, кое-кто в Европе начинает понимать: если бешенного русского медведя не остановить в Украине – он наверняка пойдет дальше. И тогда самообман Меркель, самоуспокоение Олланда и самоустранение Обамы будут стоить миру очень дорого.

Потому что Путин почувствовал: последствий своих действий можно и не боятся.