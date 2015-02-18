Дело Ефремова суд будет слушать в закрытом режиме

19:23, 18 февраля 2015
Политика
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Ходатайство прокурора о закрытом рассмотрении дела экс-председателя фракции Партии регионов Александра Ефремова удовлетворено.

УНІАН

Судья вернулся из совещательной комнаты, передает Еспресо.TV.

Ходатайство прокурора о закрытом рассмотрении дела удовлетворено. Заседание продолжается дальше.

Напомним, Печерский районный суд Киева избрал бывшему народному депутату Александру Ефремову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с определением альтернативной меры пресечения в виде залога около 3 млн грн.

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Генпрокуратура настаивала на аресте бывшего главы "Партии регионов" Александра Ефремова.

Позже соратники-регионалы внесли залог за экс-нардепа Александра Ефремова. Деньги внес Борис Колесников.

17 февраля экс-нардепа Александра Ефремова освободили из-под стражи под залог.

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