Обнародованы имена 6 тысяч предателей Украины из военно-морских сил, которые перешли на сторону РФ в Крыму

Об этом сообщил на своей странице в соцсети народный депутат, советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Читайте такжеУкраинские ВМС провели совместную тренировку с эсминцем ВМС США

"Благодаря неизвестным патриотам, оставшимся в Севастополе и имеющим доступ к базам данных кадров Черноморского флота (ЧФ) РФ, мы получили доступ к базе данных из более чем 6 тыс. моряков украинского флота, предавших присягу и перешедших на сторону России", - написал советник министра.

По его информации, список якобы передали сайту "Миротворец" офицеры ЧФ РФ. "Приложением к письму оказался многотысячный список предателей из ВМС Украины с указанием ФИО, званий, должностей, дат рождения, идентификационных кодов. Всего около 6000 штук. Мы этот список предателей целую неделю перепроверяли по своим каналам, и оказалось, что он подлинный, полный и достоверный. Не знаем, зачем россияне слили своих новых сослуживцев, но думаем, что предателей презирают все, даже оккупанты, на сторону которых они перешли",– написал он.

По его словам, информацией с сайта "Миротворец" активно пользуются МВД, СБУ, разведка и пограничная служба.