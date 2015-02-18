Во Львове требовали закрыть генконсульство России
Во Львове сегодня активисты пикетировали генеральное консульство Российской Федерации во Львове, требуя закрытия дипломатического учреждения.
Как передает корреспондент УНИАН, под стенами генконсульства РФ во Львове собралось около 50 пикетчиков, среди которых были несколько переселенцев из Донецкой области, которые скандировали «Долой консульство России со Львова!», а также держали плакаты с надписями следующего содержания: «Нет подлым действиям генконсульства РФ», «Консульство РФ - штаб-квартира агентуры фашизма и терроризма», «Долой агентство Кремля из Львова», «Путлер - убери своих псов», «Чемодан, вокзал, Кремль».
Во время акции протеста ее инициаторы, которыми выступили представители «Народного руха Украины», зачитали открытое обращение к президенту Петру Порошенку, Кабинету министров и Верховной Раде с требованием остановить деятельность генконсульства РФ во Львове, «как постоянного источника провокаций на территории Львова».
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«Сотни российских диверсантов, провокаторов действуют глубоко в украинском тылу, раскачивая ситуацию. Традиционной практикой для КГБ-стской России является использование посольств и консульств как прикрытия для шпионской сети. В конце прошлого года СБУ выслала в Россию нескольких дипломатов, которые работали в генеральном консульстве Российской Федерации во Львове. Основная причина - сотрудники российского генконсульства координировали действия диверсионно-разведывательной группы «Отряд имени Кузнецова». Следовательно, Рух требует принять необходимые меры с целью немедленного закрытия генерального консульства РФ во Львове, как потенциального источника провокаций на территории Львова», - сказано в тексте обращения.
Во время акции к пикетчикам из здания консульства никто не вышел.
Ранее УНИАН сообщал, что во Львове восстанавливают патрулирование города силами общины.