Боевики не допускают наблюдателей ОБСЕ и иностранных журналистов в Дебальцево

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-офицер штаба АТО Анатолий Стельмах сегодня на брифинге в Киеве.

«К сожалению, наблюдатели ОБСЕ не попали в Дебальцево», - подчеркнул он.

«Боевики заявляли, что они не контролируют определенные бандформирования, поэтому не хотели якобы подвергать наблюдателей ОБСЕ опасности», - прибавил Стельмах.

Читайте такжеБоевики ввели в бой под Дебальцево около 25 танков, им удалось прорваться в город с восточной стороны - ИСОднако, как отмечает пресс-офицер штаба АТО, «по нашим данным, им была поставлена задача от их кураторов не допустить наблюдателей ОБСЕ и иностранных журналистов в Дебальцево, чтобы им не удалось зафиксировать факты обстрелов и штурмов украинских позиций».