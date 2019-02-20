США пообещали поддержать Украину антироссийскими санкциями и помощью в сфере безопасности

Американский дипломат также заявил в ООН, что США продолжат координировать свои усилия с другими странами для поддержки Украины.

Исполняющий обязанности постоянного представителя США при Организации Объединенных Наций Джонатан Коэн заявляет, что Соединенные Штаты обещают новые санкции против России и помощь в области безопасности в поддержку Украины.

Об этом американский дипломат заявил во время выступления на дебатах Генеральной ассамблеи ООН по ситуации на временно оккупированных территориях Украины.

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"Россия пытается оправдать свою агрессию против Украины, говоря, что она защищает русскоязычное население. Однако, российская агрессия стала губительной для людей, которые живут в этих регионах", - сказал Коэн.

Он отметил, что гуманитарная ситуация на оккупированных украинских территориях продолжает ухудшаться.

"Соединенные Штаты призывают Россию немедленно освободить более 70 украинцев, которые лишены свободы несправедливо, в том числе Олега Сенцова, Александра Кольченко, Владимира Балуха и Руслана Зейтуллаева", - подчеркнул он.

Также он сказал, что Россия создала враждебную и опасную обстановку для журналистов и работников медиа, правозащитников и адвокатов для выполнения их работы независимо и без вмешательства в оккупированном Крыму.

"Россия должна обеспечить надлежащий и беспрепятственный доступ международным наблюденным миссиям по правам человека и неправительственным организациям по правам человека в Крыму и прекратить любые злоупотребления в отношении лиц без каких-либо дискриминаций", - сказал он.

"Соединенные Штаты продолжат применять ряд мер, которые есть в нашем распоряжении, включая дипломатию, санкции и помощь в области безопасности для поддержки Украины, и давать четко понять России, что единственным урегулированием, на которое может согласиться международное сообщество, является прекращение усилий России по подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины", - заявил Коэн.

В этой связи он добавил, что США продолжат координировать свои усилия с другими странами для поддержки Украины.

"Украинцы неоднократно продемонстрировали, что их не остановить на пути определения их собственного курса и Соединенные Штаты будут поддерживать украинский народ до прекращения российской агрессии", - подчеркнул Коэн.

Ранее 33 европейские страны призвали все государства ООН наказать РФ санкциями за оккупацию Крыма.