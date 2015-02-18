Правоохранители контролируют место пребывания Ефремова - Аваков

Об этом написал министр внутренних дел Арсен Аваков в Facebook.

"Принимая во внимание риски и последствия "печерского правосудия", отвечая требованиям общества - МВД Украины, совместно с СБУ - для обеспечения неотвратимости правосудия - организовало полный контроль за местом пребывания Ефремова. Вплоть до момента явки последнего в Генпрокуратуру Украины в соответствии с его обязательствами явиться к 9-00 в ГПУ", - сообщил руководитель украинской милиции.

этом Аваков выразил надежду на "справедливое судебное решение" и пообещал "приложить к этому все усилия".

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В то же время некоторые СМИ и блогеры в соцсетях распространили со ссылкой на источники в прокуратуре информацию о якобы новом уголовном производстве в отношении Ефремова. В сообщениях утверждается, что в среду политику могут объявить о подозрении в этом деле и задержать его, передает ТСН.