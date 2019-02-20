Российские корабли следят за американским эсминцем в Черном море

Donald Cook отправился в Черное море уже во второй раз с начала года.

Силы Черноморского флота, в том числе малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" и разведывательный корабль "Иван Хурс", организовали непрерывное слежение за американским эсминцем Donald Cook, вошедшим в Черное море.

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Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ, передает ТАСС.

"19 февраля 2019 года в 17 часов 00 минут по московскому времени в акваторию Черного моря зашел эсминец управляемого ракетного оружия Военно-морских сил США "Дональд Кук". Назначенными силами и средствами Черноморского флота организовано непрерывное слежение за американским эсминцем. Непосредственный контроль за его действиями осуществляют малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" и разведывательный корабль "Иван Хурс", - говорится в сообщении.

Ранее во вторник пресс-служба 6-го флота ВМС США сообщила, что американский ракетный эсминец Donald Cook направляется в Черное море через пролив Дарданеллы для проведения операций по обеспечению безопасности и укреплению региональной стабильности.