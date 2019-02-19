Генпрокуратура обжаловала решение суда по Мангеру

Прокурор просит суд об аресте без альтернативы внесения залога.

Генеральная прокуратура Украины сегодня подала апелляционную жалобу на решение Шевченковского районного суда Киева о применении меры пресечения в отношении подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера.

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Об этом сообщил Отдел связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры.

«В соответствии с указанным постановлением суда к подозреваемому была применена мера пресечения в виде содержания под стражей с определением размера залога в размере 1,3 тыс. размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, что составляет 2497300 грн, который был внесен. Прокурор по уголовному производству считает указанное постановление незаконным и необоснованным в части определения размера залога и просит отменить его и применить меру пресечения председателю Херсонского областного совета в виде содержания под стражей в пределах срока досудебного расследования без определения размера залога», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный плеснул серную кислоту в лицо Гандзюк. Женщину с химическими ожогами более 30% тела госпитализировали. 4 ноября она умерла.

По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых - Николая Новикова – в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Под стражей находятся Сергей Торбин и Никита Грабчук, другим - Вячеславу Вишневскому, Владимиру Васяновичу и Виктору Горбунову суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

5 ноября в СМИ появилась информация о том, что деньги за нападение на Гандзюк подозреваемому в заказе преступления якобы передавал Игорь Павловский - помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука.

12 ноября суд арестовал Павловского. По данным СБУ, он подозревается в соучастии в убийстве Гандзюк.

4 декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в деле об убийстве активистки объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин, известному в криминальном мире по прозвищу «Москаль-младший». По словам генпрокурора, Левин досрочно вышел из тюрьмы по «закону Савченко».

10 декабря по данным СБУ, Алексей Левина был объявлен в международный розыск.

11 февраля 2019 года Луценко сообщил, что Мангеру объявлено подозрение в организации убийства Гандзюк. Мангер подозревается в организации убийства, то есть умышленного причинения смерти другому человеку, совершенного из корыстных побуждений, по заказу, с особой жестокостью по предварительному сговору группой лиц, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.27, п.4, п.6, п.11, п.12 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины.

13 февраля прокуроры в суде сообщили, что Мангер обвиняется также по ст.258 УК «Теракт», это преступление подследственно СБУ.

15 февраля суд постановил взять под стражу Мангера до 3 марта с возможностью выйти под залог в 2 млн 497 тыс. грн. В этот же день Мангер вышел из СИЗО.

18 февраля Мангер вышел на работу.