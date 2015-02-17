Российские пропагандисты: Захарченко получил пулю в Дебальцево, неудачно перебегая дорогу

Об этом пишет сайт российского пропагандистского канала LifeNews.

По данным пропагандистов, Захарченко перебегал проезжую часть во время интенсивного обстрела из стрелкового оружия и случайно был ранен в лодыжку. Охрана оказала ему первую помощь, перетянув ногу жгутом и наложив повязку. Затем Захарченко доставили в "перевалочный госпиталь", откуда его вывезли в Алчевск.

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