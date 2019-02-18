Кипрская церковь осудила агрессивную политику РФ в отношении Православной церкви Украины

Кипрская церковь полностью поддержала Украину в ее стремлении создать свою Поместную церковь.

В понедельник, 18 февраля, состоялся синод Кипрской православной церкви, на котором обсудили вопрос признания Православной церкви Украины.

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Как сообщает «ТСН», по результатам заседания представители синода зачитали решение, которое было принято.

Так, Кипрская церковь полностью поддержала Украину в ее стремлении создать свою Поместную церковь. Отметили, что Украина имела полное право просить Вселенский патриархат об автокефалии.

Также в принятом решении критикуется Россия и ее агрессивное поведение в отношении Православной церкви Украины (ПЦУ).

«Священники отмечают, что у представителей Русской церкви была возможность прийти на собор и обозначить свою позицию открыто и договариваться о диалоге, но этого сделано не было, поэтому за свое игнорирование собора и вмешиваться в дела ПЦУ в дальнейшем права не имеют», - цитирует СМИ решение синода.

Напоследок в решении отметили, что хоть Поместная церковь была призвана решить проблему внутреннего церковного раскола в Украине, пока что сохраняется немало противоречий и напряженности в религиозной среде внутри страны.