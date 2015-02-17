ОБСЕ ожидает подтверждения готовности прекратить огонь на Донбассе

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Соледаре Донецкой области ожидают от украинской и российской сторон, а также от представителей боевиков подтверждения готовности прекратить огонь на Донбассе.

Как сообщает пресс-служба миссии ОБСЕ в Twitter, сегодня наблюдатели находятся в Общем центре по контролю и координации с целью наблюдения за соблюдением прекращения огня в городе Соледар. Встреча проходит при участии украинских и российских генералов.

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Также миссия ОБСЕ опубликовала фотографию с места проведения встречи, на которой видно, что связь с боевиками поддерживается с помощью скайп-сигнала.

"Встреча продолжается. СММ ОБСЕ ожидает от сторон подтверждения обязательства прекратить огонь", - говорится в сообщении.