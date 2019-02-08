В Киеве освятили квартиру Януковича (видео)

Элитную квартиру Януковича в Киеве будут сдавать в аренду.

Элитную квартиру экс-президента Виктора Януковича в Киеве, которую Агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами передало временному управляющему, освятили.

Об этом сообщает «Громадське».

Отец Петр отметил, что на днях во время богослужения к нему подошел управляющий и предложил освятить квартиру. О том, что это квартира Януковича, он узнал уже на месте.

Арестованную столичную квартиру Януковича пришел освятить священник поместной церкви pic.twitter.com/ZJjgjGtShr — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 8 февраля 2019 г.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля Агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами передало временному управляющему — юридической фирме «СВМ Консалтинг» — элитную квартиру Януковича на Оболонской набережной.

Квартиру Януковича в Киеве будут сдавать в аренду. Ее оценили в 36 млн грн и передали управителю в Киеве.

Ранее там проживала Любовь Полежай — гражданская жена Виктора Януковича.

В 2015 году из-за уголовного производства в отношении Януковича и его окружения арестовали резиденцию «Межигорье» и другие активы, связанные с ООО «Танталит». Позже дело направлили по подследственности Национального антикоррупционного бюро, а имущество благодаря ряду ходатайств прокуроров передали в АРМА.