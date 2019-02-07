Квартиру Януковича передадут временному владельцу

Раньше в этом доме жила гражданская жена Януковича Любовь Полежай.

Сегодня Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) передало временному управляющему элитную 240-метровую квартиру экс-президента Виктора Януковича на Оболонской набережной в Киеве.

Об этом сообщает Transparency International Украина.

Это имущество экс-президента эксперты оценили в 36 млн грн.

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Отмечено, раньше в этом доме проживала Любовь Полежай, гражданская жена Виктора Федоровича.

“5 лет “сомнительное” имущество Януковича стояло и не приносило ничего государству. Наконец-то, благодаря созданию и полноценному функционированию АРМА мы увидим реальные доходы. До конца февраля продолжается конкурс на управляющего Межигорьем. Надеемся, что и этот объект станет прибыльным”, – отметила юридический советник ти Украина Екатерина Рыженко.

К слову, накануне состоялась пресс-конференция в России с участием Януковича, где он рассказал, что в 2014 году его кинули как лоха.

Как сообщал УНИАН, Янукович прокомментировал собственный приговор.