Die Zeit: Время играет против Путина

В статье Михаэля Туманна «Время играет против Путина», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Zeit, говорится о том, что Ангела Меркель выступила посредником между ядерными державами и победила. Пока не будет ни поставок оружия в Украину, ни дальнейших наступлений ручных московских сепаратистов. В российско-украинской войне на истощение на этот раз сработала логика канцлера: вести переговоры до изнеможения.

Минское соглашение на короткое время отложило неприятные вопросы на будущее: новые санкции, больше оружия, дальнейшая эскалации в Украине. Президент России Владимир Путин позволил оградить себя на некоторое время. Теперь, ОБСЕ и участвующие дипломаты из всех четырех стран следуют соглашению и контролируют условия его выполнения.

С точки зрения Украины, в соглашении много неудовлетворительного. Путин вновь получил завоевания сепаратистов на бумаге, на серьезные уступки ему идти не пришлось. О Крыме речь вообще не шла. Вопрос о границе между Россией и сепаратистскими территориями не был урегулирован должным образом. Это только предпоследний пункт в договоре, что говорит само за себя. Эффективное международное наблюдение зависит от слишком многих условий, и его полное осуществление отложено на длительный период. Это дает россиянам еще много возможностей для вооружения сепаратистов.

В Минском соглашении отражен баланс сил в зоне боевых действий: снаряженные Россией войска наступают, украинская армия, в том числе добровольческие батальоны, отступает. Вряд ли, в Минске было бы предоставлено больше данных.

Решающим фактором является что-то другое: Это «соглашение о замедлении». Меркель и Франсуа Олланд достигли режима прекращения огня, который в крайне сложной ситуации дает украинцам передышку. Теперь, надеюсь, они смогут забрать тысячи солдат из котла в Дебальцево. Меркель и Олланд нарушили планы Путина, разбили его тактику. Они точно знают: в ускорении Путин побеждает. Когда войска наступают, оснащенные самым современным российским оружием сепаратисты превосходят украинцев.

Если война усугубится, Путин, как глава Кремля, может отреагировать гораздо быстрее, чем 28 стран ЕС с их сложными процессами поиска решений. Даже быстрее Обамы, который все обдумывает три раза, прежде чем на что-то решиться. Война в Украине в руках у Путина. Он может вести ее быстрее или медленнее, и он всегда может влиять на нее больше, чем Запад. Поэтому, замедление – лучший ответ. На конференции по безопасности в Мюнхене Меркель назвала свой подход «стратегическое терпение». Потому что, таким образом становится видна слабость Путина.

Хотя санкции 28 стран ЕС работают с опозданием, но они оказывают свое влияние на длительный срок. Существуют убедительные доказательства того, что цены на нефть и газ будут оставаться на низком уровне в течение длительного времени. Кроме того, Россия окажется в глубоком, структурном экономическом кризисе по собственной вине. Уже сейчас Путину приходится на всем экономить. Это не коснулось пока только армии.

Но война на истощение стоит денег, много денег. Пока у Путина есть резервы, почти четверть из которых растаяла в прошлом году. Когда он посмотрит в свой сейф, то заметит: Время не на его стороне.