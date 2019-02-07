Парубий убежден, что Украина будет членом Евросоюза и НАТО

Он считает, что сегодняшний день стал поворотным пунктом в истории Украины.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий убежден, что Украина в будущем будет членом Европейского Союза и Организации Североатлантического договора (НАТО).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал после принятия парламентом изменений в Конституцию относительно курса на обретение членства Украины в Евросоюзе и НАТО.

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«Это - необратимость нашего европейского выбора, это - начало настоящей интеграции. Это – веховый день для истории Украины», - считает Парубий.

«Украина будет в ЕС, Украина будет в НАТО», - убежден председатель парламента.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 февраля, Верховная Рада приняла президентский закон о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора) (№ 9037). За это решение проголосовали 334 из 385 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.