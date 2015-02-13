Глава МИД Польши о минских договоренностях: Дьявол в деталях

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире польского TVN24.

"Мы должны быть осторожными оптимистами. Присутствие президента Олланда и канцлера Меркель, Евросоюзу в целом дает определенного рода гарантии, но надо быть осторожными и смотреть на руки (как эта договоренность воплощается в жизнь)", - сказал Схетина.

Он назвал самым сложным вопросом большое количество не до конца прописанных в этих договоренностях моментов, среди которых - реальный статус оккупированных боевиками территорий и вопросы контроля за границей. "Дьявол в деталях", - сказал Схетина.

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Также он назвал необходимым условием для прекращения огня на Донбассе полную поддержку украинским правительством и Верховной Радой достигнутых президентом Украины Петром Порошенко в Минске договоренностей. "Увидим, как они будут приобретать силу, потому что на самом деле нельзя исключить такого сценария, что прекращение боевых действий не наступит", - сказал министр.

По мнению Схетины, Россия ищет способ выйти из этого конфликта, поскольку серьезно страдает от введенных против нее санкций.

Схетина также призвал во время дискуссии на тему событий в Украине помнить, кто является агрессором, а кто жертвой.