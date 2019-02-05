"Этот план - дымовая завеса": украинские дипломаты оценили "план Сайдика"

До сегодняшнего дня план показали узкому кругу чиновников. Текст документа был представлен в декабре 2018 года в Милане на встрече Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

Некоторое время назад в СМИ обсуждался так называемый "план Сайдика" по Донбассу. План спецпредставителя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика призван "вдохнуть жизнь в минские соглашения".

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Как пишет в своем материале LIGA.net, "план Сайдика" - вовсе не его. Документ создавался несколькими политиками, чиновниками и советниками, рассказали украинские дипломаты. Среди них - глава СММ ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан, представитель ОБСЕ в политической подгруппе в Минске Пьер Морель. Кроме того, в разработке могли принимать участие россияне, полагают собеседники в украинском правительстве.

До сегодняшнего дня план показали узкому кругу чиновников. Текст документа был представлен в декабре 2018 года в Милане на встрече Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

Многие положения документа звучат логично и в интересах Украины. Главным образом – учтена последовательная позиция официального Киева о необходимости привлечения миротворческой миссии. Но это – обертка, говорят дипломаты. Вот, что на самом деле зашито в "план Сайдика":

1. Гибридная полиция

Не международная полиция, а переименованная гибридная армия России. Боевики не сложат оружие, а станут "полицией".

2. Признание марионеток

Не международная администрация, которой передадут власть для подготовки выборов, а местные власти организуют выборы. Это - легитимизация террористов ЛНР/ДНР.

3. Россия не платит

Россия не будет финансировать восстановление Донбасса, который разрушила. Это – целиком и полностью проблема Украины и западных доноров.

4. Россия контролирует

Международная миссия выводится по решению Нормандского формата - не по решению ООН. То есть, сколько Москве надо будет – столько миссия будет в Украине.

Кроме того, документ предполагает, что военный контингент будет относительно небольшим. После того, как стороны подтвердят свою приверженность Минским соглашениям, будет создано Агентство по восстановлению Восточной Украины под управлением ЕС. Срок службы этого агентства составит 6-8 лет. Его мандат охватит Донецкую и Луганскую области. Также в документе указано, что совместно с СММ военные силы ООН контролируют разоружение вооруженных формирований и вывод свех иностранных боевиков и военной техники с территории Украины.

"Этот план - дымовая завеса, чтобы показать, что минский процесс пошел (может пойти), а Украина ему мешает, ведь не соглашается", - комментирует один из дипломатов – участников международных встреч с россиянами.

"Выборы – как хочет Россия. Полиция – как хочет Россия. Да весь этот текст – российская выдумка, упакованная под видом ОБСЕ", - добавляет высокопоставленный собеседник в Администрации президента Украины.

Собеседники критикуют план непублично, потому что рассчитывают убедить представителей ОБСЕ найти другой подход к реализации минских соглашений.

Собеседники издания убеждены, что план Сайдика не предназначен для нынешних участников переговоров. Его цель – "лечь погонами" на плечи следующему президенту Украины, следующей группе переговорщиков от Украины, выдав "план Сайдика" как результат многолетней работы экспертов.

При этом в России документ официально раскритиковали. Назвали очень, очень плохим. В Москве Сайдика нарекли "безответственным" и упрекнули за "самодеятельность". "Это просто смешно, - делится собеседник в МИД Украины. – В плане все, как хочет Москва. Но они критикуют, пытаясь сделать вид, что они к этому непричастны".

Справка УНИАН. Спецпредставитель ОБСЕ в Украине Мартин Сайдик, задействованный в минских переговорах, 70-летний кадровый австрийский дипломат. Изучал международное право в Московском университете. Свободно говорит на русском. Пять лет работал в Москве при посольстве Австрии, занимался бизнесом в России.