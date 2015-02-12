Рада усилила ответственность за военные преступления

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 245 народных депутатов из 336, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отметил председатель Комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин, закон устанавливает более суровую ответственность за военные преступления, если они совершены не только в условиях военного, но и в условиях особого периода.

Законом, в частности, устанавливается, что неповиновение, то есть открытый отказ выполнить приказ начальника, а также иное умышленное неисполнение приказа – наказывается служебным ограничением сроком до 2 лет или содержанием в дисциплинарном батальоне сроком до 2 лет, или лишением свободы сроком до 3 лет. То же деяние, если оно совершено группой лиц или привело к тяжелым последствиям, - наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.

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Неповиновение, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения, - наказывается лишением свободы на срок от 5 до 7 лет. Неповиновение, совершенное в условиях военного положения или в боевой обстановке, - наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

Неисполнение приказа начальника, если оно привело к тяжелым последствиям, - наказывается служебным ограничением сроком до 2 лет или содержанием в дисциплинарном батальоне сроком до 1 года, или лишением свободы сроком до 2 лет. То же деяние, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения, - наказывается лишением свободы на срок от 2 до 5 лет. То же деяние, совершенное в условиях военного положения или в боевой обстановке, - наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.

Также, в частности, устанавливается, что угроза убийством или причинением телесных повреждений либо побоев начальнику или уничтожением либо повреждением его имущества в связи с исполнением им обязанностей по военной службе – наказывается содержанием в дисциплинарном батальоне сроком до 2 лет или лишением свободы на тот же срок.

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Причинение телесных повреждений, побоев или совершение других насильственных действий в отношении начальника в связи при исполнении им обязанностей по военной службе - наказывается лишением свободы на срок от 2 до 7 лет.

Самовольное оставление воинской части или места службы военнослужащим срочной службы, а также неявка его своевременно без уважительных причин на службу в случае увольнения из части, назначения или перевода, неявка из командировки, отпуска или из лечебного учреждения длительностью более трех суток, но не больше месяца, - наказывается содержанием в дисциплинарном батальоне сроком до 2 лет или лишением свободы сроком до 3 лет.

Самовольное оставление воинской части или места службы, а также неявка своевременно на службу без уважительных причин, совершенные в условиях особого периода, кроме военного положения, совершенное лицами, указанными в частях первой или второй этой статьи, - наказываются лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.

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Также дезертирство, то есть самовольное оставление воинской части или места службы с целью уклониться от военной службы, а также неявка с той же целью на службу в случае назначения, перевода, из командировки, отпуска или из лечебного учреждения и дезертирство с оружием или по предварительному сговору группой лиц, совершенные в условиях особого периода, кроме военного положения, - наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

Уклонение военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем самоувечья или путем симуляции болезни, подделки документов или другого обмана и отказ от несения обязанностей военной службы, совершенные в условиях особого периода, кроме военного положения, - наказываются лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.

Похищение, присвоение, требование военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывных или иных боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники либо иного военного имущества или завладение ими путем мошенничества и те же действия, совершенные военным должностным лицом с злоупотреблением служебным положением, или повторно, либо по предварительному сговору группой лиц, которые нанесли существенный вред, если они совершены в условиях особого периода, кроме военного положения, - наказываются лишением свободы на срок от 5 до 12 лет.

Нарушение правил несения пограничной службы лицом, входящим в состав наряда по охране государственной границы Украины, если это привело к тяжелым последствиям, а равно деяние, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения, совершенное в условиях военного положения или в боевой обстановке, - наказывается лишением свободы на срок от 7 до 10 лет.

Ношение в районе военных действий символики Красного Креста, Красного Полумесяца, Красного Кристалла лицами, не имеющими на это права, а также злоупотребление в условиях особого периода, кроме военного положения, флагами или знаками Красного Креста, Красного Полумесяца, Красного Кристалла либо окрашиванием, присвоение санитарно-транспортных средств, - наказывается ограничением свободы сроком до 2 лет.

Ранее УНИАН сообщал, что Рада дала добро на лишение свободы до 5 лет за уклонение от мобилизации.