Яценюк призвал Порошенко освободить Украину от кума Путина

Яценюк обратился к делегатам съезда принять решение об обращении к членам ЕС, к странам Большой семерки с тем, чтобы "продолжить и усилить санкции против Российской Федерации".

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк во время заключительной части съезда партии 2 февраля призвал Президента Украины Петра Порошенко "освободить Украину от кума Путина": "Он не освобождает заложников – он захватывает заложников рукой своего путинского и антиукраинского элемента".

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Арсений Яценюк обратился к делегатам съезда принять решение об обращении к членам Европейского Союза, к странам Большой семерки с тем, чтобы "продолжить и усилить санкции против Российской Федерации с целью восстановления территориальной целостности Украины, восстановления судоходства в Керченском проливе и возвращения украинских заложников, которые удерживаются московским режимом".

"Мое личное обращение к Петру Порошенко. Господин Президент, мы обращаемся к членам Европейского Союза освободить украинских заложников. Я обращаюсь к Вам освободить Украину от кума Путина. Он не освобождает заложников – он захватывает заложников рукой своего путинского и антиукраинского элемента", - сказал Арсений Яценюк.