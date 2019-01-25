ПАСЕ "сделала контрольный": Арьев рассказал о еще одном решении Ассамблеи по агрессии РФ

ПАСЕ осудила отсутствие прогресса в вопросе освобождения украинцев, незаконно удерживаемых на территории РФ.

Вчера вечером ПАСЕ проголосовала еще один доклад - годовой отчет мониторингового комитета с требованием к России выполнить все резолюции Ассамблеи относительно военной агрессии против Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп, председатель Комитета ПАСЕ по вопросам культуры, образования, науки и медиа Владимир Арьев.

Читайте такжеРоссия отвергла требования ПАСЕ по поводу пленных украинских моряков

«Вечером ПАСЕ сделала контрольный в Россию: проголосовала еще один доклад - годовой отчет мониторингового комитета. Требования: выполнить все резолюции Ассамблеи относительно военной агрессии против Украины, повторение требования (второй раз за день) освободить захваченные в Керченском проливе корабли и экипаж и прекратить препятствовать свободному судоходству», – сообщил Арьев.

ПАСЕ осудила отсутствие прогресса в вопросе освобождения украинцев, незаконно удерживаемых на территории РФ, незаконно аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса и выразила в этом контексте мощную поддержку (strong support) суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Я не помню, чтобы по той же самой теме ПАСЕ одинаково высказывалась дважды в течение остальной части сессии. А тут дважды за день! Итак, отработали хорошо. Даже российскую провокаторшу подсылали для подчеркивания важности событий. Теперь можно и домой», – подчеркнул нардеп.