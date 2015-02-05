Меркель и Олланд покинули Администрацию президента
23:41, 05 февраля 2015Политика
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Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Француа Олланд покинули Администрацию президента.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, после более чем трехчасового расширенного заседания при участии делегаций, лидеры государств продолжали обсуждение относительно урегулирования на востоке Украины во время ужина в доме с Химерами.
По итогам заседания и ужина, лидеры комментариев журналистам не дали.
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Сегодня ночью Меркель и Олланд возвращаются домой.
Также запланировано, что в пятницу они поедут в Москву.
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