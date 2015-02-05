Меркель и Олланд покинули Администрацию президента

Как передает корреспондент УНИАН, после более чем трехчасового расширенного заседания при участии делегаций, лидеры государств продолжали обсуждение относительно урегулирования на востоке Украины во время ужина в доме с Химерами.

По итогам заседания и ужина, лидеры комментариев журналистам не дали.

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Сегодня ночью Меркель и Олланд возвращаются домой.

Также запланировано, что в пятницу они поедут в Москву.