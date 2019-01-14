НАБУ обязали начать расследование возможной коррупции Луценко и Сторожука

Соответствующее решение Соломенский райсуд Киева вынес 28 декабря.

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении генеральным прокурором Украины Юрием Луценко в сговоре с его первым заместителем Дмитрием Сторожуком уголовных преступлений, в том числе, получение взятки, и начать соответствующее расследование.

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Об этом говорится в постановлении суда от 28 декабря 2018 года, которое было обнародовано 10 января 2019 года. Председательствующая судья в заседании - Елена Букина.

Согласно постановлению, заявитель 17 октября 2018 года на личном приеме у председателя СБУ Василия Грицака подал заявление о совершении уголовного преступления генеральным прокурором в сговоре со своим первым заместителем по ряду статьей Уголовного кодекса Украины, среди которых - ст. 27 (виды соучастников), ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 2 ст. 364 (злоупотребления властью или служебным положением, если они повлекли тяжкие последствия), ч. 1 ст. 396 (сокрытие преступления), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог), ч. 2 ст. 368 (получение взятки в крупном размере, или должностным лицом, занимающим ответственное положение), ст. 382 (невыполнение судебного решения).

СБУ 30 октября 2018 года направила заявление НАБУ «в связи с отнесением расследования преступлений с их компетенцией и для принятия решения», но Бюро отказалось открыть уголовное производство.

После этого заявитель подал жалобу в суд на действия НАБУ и суд 28 декабря ее удовлетворил, обязав Бюро зарегистрировать уголовное производство и начать расследование.

«Обязать должностное лицо Национального антикоррупционного бюро Украины, в компетенцию которого входит внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований, не позднее 24 часов после получения копии постановления, внести в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовных правонарушениях», - говорится в постановлении.

Напомним, в сентябре прошлого года енеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью "ТСН.Тиждень" заявил, что Директор НАБУ Артем Сытник не демонстрирует результатов своей работы на посту.