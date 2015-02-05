Экс-вице-спикера ВР Кошулинского забрали в армию

Об этом сегодня во время брифинга на Яворовском полигоне сообщил начальник Академии Сухопутных войск имени гетьмана Петра Сагайдачного генерал-лейтенант Павел Ткачук, передает «Вголос».

Генерал Ткачук отметил, что экс-нардепы мобилизованы в рамках четвертой волны мобилизации, со вчерашнего дня они уже находятся на полигоне.

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«Как и все мобилизованы, они пройдут 26-дневные учения, а затем их отправят в военные части», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, первая волна нынешней мобилизации в ряды ВСУ начался 20 января и продлится 90 дней. В целом в 2015 году мобилизация будет проходить в 3 этапа и продлится с января по август. Второй этап начнется ориентировочно с апреля и продлится 60 дней, а третий этап - с июня и также продлится 60 дней. В течение этого года в ВСУ планируется мобилизовать 200 тыс. украинцев.