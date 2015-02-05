Бальцерович: Украина – первая линия обороны для Запада

Об этом заявил польский политик и экономист, автор так называемой шоковой терапии Польши, экс-министр финансов и экс-вице-премьер Польши, Лешек Бальцерович в интервью журналу Новое Время.

«Я считаю, что Украина — это первая линия обороны для Запада. И я не один такой — на эту тему уже были статьи и в Financial Times, и в Wall Street Journal, так что, мне кажется, есть осознание, что Запад должен делать больше», - говорит Бальцерович.

По его словам, у большинства поляков есть понимание, что Украина защищает не только себя. Есть большая антипатия к агрессору и надежда, что Украина будет проводить необходимые реформы.

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«Сейчас поддержка Украины со стороны Запада зависит от реформ в вашей стране. Нельзя только и говорить, что мы — бедные, мы — слабые, мы — жертвы, и требовать поддержки. Не все на Западе симпатизируют Украине, ведь велико и влияние России. Так что чем больше Украина сделает сама, тем лучше предпосылки для поддержки Западом», - считает Бальцерович.

Также он добавил, что никакая финансовая помощь от Запада не заменит реформы.

«Все очень просто — нужно выйти из ситуации, когда ваши расходы постоянно превышают доходы. Большой дефицит бюджета — это очень опасно. И в вашем случае его можно избежать, только сокращая расходы», - отметил Бальцерович.

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