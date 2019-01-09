Олигарха Фукса в Мексике не задерживали - Климкин

Посольство Украины в Мексике проверило информацию СМИ о якобы задержании Фукса в Мексике.

Павла Фукса, который ведет бизнес в Украине и России и стал владельцем украинских газовых месторождений, в Мексике не задерживали, а вопросы о получении им разрешения на въезд в эту страну решены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин сказал во время открытия выставки копий старинных карт Украины.

"Я проверил это, и спросил нашего посла. Во-первых, господина Иванчука вообще никто не задерживал. Все было нормально. Он сейчас в Мексике и спокойно въехал", - отметил Климкин.

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"Относительно господина Фукса - у него были вопросы о разрешении на въезд. Сейчас эти вопросы, насколько я понимаю, все решены, и он также находится в Мексике. Это информация от нашего посольства", - добавил министр.

Он отметил, что в МИД проверили информацию по Фуксу, потому что было много спекуляций относительно его задержания.

Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, мексиканские правоохранители задержали Фукса 7 января, когда тот прилетел чартерным самолетом. Вместе с ним на борту лайнера находился народный депутат от "Народного фронта" Андрей Иванчук. Оба прилетели в Мексику с женами праздновать Рождество.