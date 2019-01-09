Олигарха Фукса задержали в Мексике - СМИ

Олигарха задержали из-за того, что он находится в санкционном списке США.

Олигарх Павел Фукс, который ведет бизнес в Украине и стал владельцем украинских газовых месторождений, был задержан в аэропорту курортного города Канкун в Мексике.

Об этом сначала сообщил Telegram-канал The Newsroom, а через несколько часов – журналистка Наталья Седлецкая, пишет ТСН.

По информации The Newsroom, мексиканские правоохранители задержали Фукса 7 января, когда тот прилетел чартерным самолетом. Вместе с ним на борту лайнера находился народный депутат от "Народного фронта" Андрей Иванчук. Оба прилетели в Мексику с женами праздновать Рождество.

Впоследствии Иванчука отпустили, а Фукса депортировали, отмечает Telegram-канал.

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Наталья Седлецкая со ссылкой на два источника – из системы международного правопорядка и из окружения самого Фукса – сообщила, что Иванчука отпустили, а Фукс до сих пор удерживается миграционной службой Мексики в аэропорту и к нему приехали работники украинского посольства.

Седлецкая связывает задержании Фукса с тем, что он находится в "черном списке" США.

Напомним, в декабре 2017 года российско-украинского бизнесмена Павла Фукса во время прохождения границы с США задержали сотрудники миграционной службы. После нескольких часов, проведенных в аэропорту, Фукс вынужден был улететь обратно. В свою очередь сам бизнесмен уточнил, что его не депортировали, а не пустили из-за якобы неправильно заполненной анкеты при получении визы.

Павел Фукс родился в Харькове, потом переехал в Москву, где прожил долгое время и заработал немалый капитал. По его словам, он отказался от российского гражданства, а в 2015 году получил новый украинский паспорт. Согласно рейтингу украинского журнала "Фокус" 2017 года, Павел Фукс занял 24 позицию в рейтинге 100 богатейших людей Украины с состоянием в 270 млн долларов.