Беременная депутат-"радикал" рассталась с БППшником - СМИ

Поговаривают, что пара разошлась по инициативе Давида Макарьяна.

28-летняя Алена Кошелева, нардеп от "Радикальной партии" рассталась с Давидом Макарьяном (нардеп от БПП). Как поговаривают в тусовке, разрыв отношений инициировал именно Макарьян, от которого Кошелева ждет ребенка.

"Макарьян - любитель женского внимания, и к семейной ответственности явно не готов. У многих изначально вызвала сомнение долгосрочность их отношений с Аленой. Хотя он везде с ней ходил, на все вечеринки. Не скрывал ее ни от кого. Жаль, конечно, что так получилось, но этого и следовало ожидать", - поведал "Стране" инсайдер.

До свадьбы дело так и не дошло, и всему виной, как рассказали источники, приближенные к паре, характер Давида.

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О том, что Кошелева состоит в романтических отношениях с коллегой по парламенту, стало известно в мае. Тогда Алена и 34-летний Давид Макарьян вместе отдыхали в Мармарисе (Турция).

Чуть позже сама Кошелева подтвердила информацию о своих отношениях с коллегой в интервью "Светской жизни". Алена заверила, что межфракционная любовь бывает: "Любовь существует в любом случае, в любом проявлении". По ее словам, с Давидом они вместе не так давно: "Но не думаю, что именно это важно для любви, насколько давно".

Напомним, что у Давида Макарьяна уже есть дочь. Он состоял в гражданском браке с Натальей Капашиловой, которая 4 года назад родила от него девочку Дану.