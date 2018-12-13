Столтенберг снова призвал Россию немедленно освободить захваченных украинских моряков и судна

Генеральный секретарь НАТО призвал Россию не блокировать судоходство в Керченском проливе и Азовском море.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг снова призвал Российскую Федерацию немедленно освободить украинских моряков и суда, захваченных в районе Керченского пролива.

Об этом генсек Альянса сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Брюсселе, которая транслировалась на сайте НАТО.

"Мы остаемся обеспокоенными обострением напряженности в Азовском море и вокруг него. Не может быть оправдания для применения Россией военной силы против украинских судов и моряков. Россия должна немедленно освободить моряков и суда, захваченные ею, и создать возможность для свободы судоходства, в том числе, свободного доступа в украинские порты в Азовском море", - заявил Столтенберг.

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"Мы решительно осуждаем незаконную аннексию Россией Крыма, которую мы не признаем и не станем признавать. Сооружение моста через Керченский пролив является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины", - подчеркнул Столтенберг.

Он подчеркнул, что эти факты свидетельствуют о модели дестабилизирующего поведения России, которое можно увидеть на востоке Украины, где сообщения о нарушении режима прекращения огня поступают на ежедневной основе, в том числе, с применением вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.