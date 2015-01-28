Порошенко может изменить начальника Генштаба на восстановленного в должности Воробьева – источник

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники.

Воробьева называют возможным новым начальником Генштаба вместо Виктора Муженко.

Восстановление Воробьева стало возможным благодаря принятым изменениям в закон об очищении власти, благодаря которым президенту предоставили право отменять люстрацию высоких военных чинов в интересах государственной безопасности.

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По словам высокопоставленного сотрудника одной из силовых структур, изменения к законопроекту принимали ради генерала Геннадия Воробьева, который, находясь на посту начальника Генштаба ВСУ, лично руководил проведением АТО, но был уволен с этой должности.

"Я видел много демотивированных солдат, Воробьев их сшивал. Это наиболее подготовленный человек, - пояснил один из силовиков.