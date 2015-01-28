Порошенко может изменить начальника Генштаба на восстановленного в должности Воробьева – источник
Восстановленного в должности первого заместителя начальника Генерального штаба генерал-полковника Геннадия Воробьева могут назначить новым начальником Генштаба.
Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники.
Воробьева называют возможным новым начальником Генштаба вместо Виктора Муженко.
Восстановление Воробьева стало возможным благодаря принятым изменениям в закон об очищении власти, благодаря которым президенту предоставили право отменять люстрацию высоких военных чинов в интересах государственной безопасности.
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По словам высокопоставленного сотрудника одной из силовых структур, изменения к законопроекту принимали ради генерала Геннадия Воробьева, который, находясь на посту начальника Генштаба ВСУ, лично руководил проведением АТО, но был уволен с этой должности.
"Я видел много демотивированных солдат, Воробьев их сшивал. Это наиболее подготовленный человек, - пояснил один из силовиков.