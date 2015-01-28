Турчинов: РФ не должна уклониться от ответственности за преступления на Донбассе
18:48, 28 января 2015Политика
2045 0
Россия не должна уклониться от ответственности за преступления против человечности, которые происходят на востоке Украины.
Турчинов и Томбинский обсудили ситуацию в Украине / УНИАН
Как сообщает сайт СНБО, об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время встречи с главой Представительства Европейского Союза в Украине Яном Томбинским, говоря о встрече министров иностранных дел стран-членов ЕС 29 января в Брюсселе.
Читайте такжеНуланд: если агрессию не удастся сдержать, НАТО должна быть начеку
Россия не должна «уйти от ответственности за преступления против человечности, которые происходят на востоке Украины», - подчеркнул Турчинов.
В СНБО отмечают, что Турчинов и Томбинский обсудили ситуацию в Украине и вопросы сотрудничества Украины и Евросоюза.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter